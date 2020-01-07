Фильм «Паразиты» представлен в четырёх номинациях BAFTA

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«Чёрная комедия» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» представлена в четырёх номинациях на награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Фильм будет бороться за награды в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший неанглоязычный фильм». В номинации «Лучший фильм» южнокорейская картина будет соревноваться с фильмами «1917» Сэма Мендеса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Все четыре режиссёра представлены в номинации «Лучшая режиссура». В номинации «Лучший оригинальный сценарий» южнокорейская картина конкурирует с фильмами «Booksmart», «Достать ножи», «История брака» и «Однажды в Голливуде». В номинации «Лучший неанглоязычный фильм» наряду с южнокорейской картиной представлены «Прощание» Лулу Ванга, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Портрет дамы в огне» Селин Скиаммы и «Для Самы» Ваад аль-Хатиба. Церемония вручения наград пройдёт 2 февраля в Лондоне. В 2018 году награда Британской академии кино и телевизионных искусств была присуждена фильму южнокорейского режиссёра Пак Чхан Ука «Служанка».