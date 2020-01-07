Представитель администрации президента РК Чон Ый Ён прибыл с визитом в США

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён прибыл во вторник с рабочим визитом в США, где примет участие в консультациях с представителями США и Японии. В среду в Вашингтоне он встретится с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и руководителем японской разведывательной службы Сигеру Китамурой. «Я полагаю, что мы поговорим о ситуации на Корейском полуострове и путях установления постоянного мира на полуострове путём переговоров о денуклеаризации», - заявил Чон Ый Ён журналистам перед вылетом в Вашингтон.