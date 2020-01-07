МИД РК внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке

Photo : YONHAP News

МИД РК внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, который имел место 8 января. При этом, как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, эвакуация граждан РК пока не планируется. Атаки вряд не подвергают южнокорейские компании в Ираке непосредственному риску, поскольку находятся более чем в 150 километрах от места событий. Представитель МИД РК также отметил, что правительство следит за ситуацией и в случае необходимости может быть объявлена поэтапная эвакуация. Большинство из 1570 граждан РК, которые в настоящее время находятся в Ираке, являются сотрудниками крупных строительных компаний. Кроме того, Сеул пока не принял решения об отправке своих войск в Ормузский пролив в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке. Как сообщил во вторник на брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль, в настоящее время осуществляется анализ ситуации, по завершении которого будет принято решение о необходимости защиты южнокорейских судов, проходящих через пролив, и граждан РК, находящихся в регионе.