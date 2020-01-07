Конституционный суд РК отклонил иск о повышении минимальной заработной платы

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Конституционный суд РК признал, что решение комиссии по минимальной оплате труда и официальное заявление об этом министерством труда и занятости не нарушили права управления бизнесом и права собственности. Таким образом, Конституционный суд РК отклонил иску, поданный одной из ассоциаций малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по поводу повышения минимальной заработной платы в 2018 и 2019 годах. Минимальная заработная плата увеличилась на 16,4% в годовом исчислении в 2018 году и ещё на 10,9% в следующем году, составив 8.350 вон или 7 долларов 10 центов в час. Ассоциация заявила, что министерство повысило заработную плату больше, чем в предыдущие годы, и, таким образом, нарушило права собственности предприятий и корпоративное управление вопреки Конституции страны. Хотя Конституционный суд признал, что темпы роста минимальной оплаты труда в 2018 и 2019 годах были выше, чем в предыдущие годы, он отклонил ходатайство, поскольку трудно признать, что повышение было нерациональным. Конституционный суд также заявил, что повышение минимальной оплаты труда помогает гарантировать более гуманный образ жизни для работников и повышает качество труда, добавив, что влияние повышения ставок на общественные блага не менее значимо, чем воздействие на частные блага.