Операционная прибыль Samsung Electronics в четвёртом квартале 2019 года существенно снизилась

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По предварительным оценкам, в четвёртом квартале прошлого года операционная прибыль компании Samsung Electronics составила 7 трлн 100 млрд вон или 6 млрд 100 млн долларов. Это на 34,26% меньше, чем за тот же период предыдущего года. По мнению экспертов, снижение прибыли является результатом снижения спроса и цен на полупроводники. Samsung Electronics прогнозировала свою операционную прибыль на прошлый год в объёме 27 трлн 710 млрд вон, что на 52,9% процента ниже показателя 2018 года. Продажи в четвёртом квартале сократились на 0,59% в годовом исчислении, составив 60,5 трлн вон. Данных о чистой прибыли пока нет.