В Банке Кореи состоится оперативное совещание о ситуации на Ближнем Востоке

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В среду в Банке Кореи состоится оперативное совещание, на котором планируется обсудить вопросы финансовой стабильности страны на фоне растущей военной напряжённости на Ближнем Востоке. В момент открытия торгов на бирже курс корейской воны снизился почти на 1%, а фондовые индексы упали более чем на 1%. На ситуацию на бирже повлияли сообщения иранских СМИ о серии ракетных ударов по военным базам США в Ираке. Вашингтон предупредил о возможности новых ударов в случае ответных атак со стороны Ирана. Ранее в тот же день вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги заявил, что в случае правительство вмешается в ситуацию в соответствии с планом на случай непредвиденных обстоятельств.