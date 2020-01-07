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Экономика

В Банке Кореи состоится оперативное совещание о ситуации на Ближнем Востоке

Write: 2020-01-08 10:43:21Update: 2020-01-08 15:45:32

В Банке Кореи состоится оперативное совещание о ситуации на Ближнем Востоке

Photo : YONHAP News

В среду в Банке Кореи состоится оперативное совещание, на котором планируется обсудить вопросы финансовой стабильности страны на фоне растущей военной напряжённости на Ближнем Востоке. В момент открытия торгов на бирже курс корейской воны снизился почти на 1%, а фондовые индексы упали более чем на 1%.   На ситуацию на бирже повлияли сообщения иранских СМИ о серии ракетных ударов по военным базам США в Ираке.   Вашингтон предупредил о возможности новых ударов в случае ответных атак со стороны Ирана. Ранее в  тот же день вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги заявил, что в случае правительство вмешается в ситуацию в соответствии с планом  на случай непредвиденных обстоятельств. 
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