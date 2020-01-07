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В мире

Иран подверг ракетной атаке военные базы США в Ираке

Write: 2020-01-08 15:04:13Update: 2020-01-08 15:47:37

Иран подверг ракетной атаке военные базы США в Ираке

Photo : YONHAP News

В среду рано утром Иран подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, на которых расквартированы войска США - Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Как сообщил в среду телеканал Sky News Arabia, в результате ракетных ударов по авиабазе Айн аль-Асад погиб офицер вооружённых сил Ирака, ещё пятеро военнослужащих получили ранения. Пентагон заявил, что в результате атаки пострадавших среди американских военнослужащих нет. 
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