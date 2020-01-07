Южнокорейские финансовые власти следят за ситуацией на Ближнем Востоке

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Южнокорейские финансовые власти провели в среду серию экстренных совещаний, чтобы оценить влияние эскалации военной напряжённости на Ближнем Востоке на финансовый рынок и обсудить возможные меры. Банк Кореи сообщил о запуске 24-часовой системы мониторинга за любыми изменениями условий на рынке. Как заявил заместитель управляющего банком Юн Мён Сик, преобладает мнение, что конфликт между США и Ираном не приведёт к полномасштабной войне. Совещание последовало за сообщениями о ракетных атаках Ирана на военные базы США в Ираке. В момент открытия торгов на бирже курс корейской воны снизился почти на 1%, а фондовые индексы упали более чем на 1%. Между тем, в течение дня ситуация восстановилась. На момент закрытия биржи курс корейской валюты составил 1170,8 воны за доллар. Аналогичное экстренное совещание состоялось также в финансовом комитете.