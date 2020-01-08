Правительство РК внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке

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Правительство РК внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по базам США в Ираке, который имел место 8 января. При этом, как сообщил представитель внешнеполитического ведомства, эвакуация граждан РК пока не планируется. Атаки вряд ли подвергают южнокорейские компании в Ираке непосредственному риску, поскольку находятся более чем в 150 километрах от места событий. Представитель МИД РК также отметил, что правительство следит за ситуацией, создав для этого специальную рабочую группу. Замминистра иностранных дел РК по делам соотечественников за рубежом и консульским вопросам прибыл в среду в Иорданию для контроля за ситуацией. Большинство из 1570 граждан РК, которые в настоящее время находятся в Ираке, являются сотрудниками крупных строительных компаний. По данным министерства, в Иране проживает около 290 южнокорейцев, в Израиле – около 700, в Ливане -150.