Дональд Трамп: США введут «мощные» санкции против Ирана, но готовы к миру со всеми, кто стремится к нему

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США введут «мощные» санкции против Ирана в ответ на ракетные атаки на военные базы в Ираке, где находятся американские войска. Санкции «останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит своё поведение». Об этом заявил в среду в телевизионном обращении президент США Дональд Трамп. Оно длилось около 10 минут и прозвучало вскоре после ракетных атак, ставших ответом на ликвидацию на прошлой неделе американским беспилотником иранского военного лидера Кассема Солеймани. Глава Белого дома подчеркнул, что, пока он остаётся президентом США, Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие. Он также призвал Великобританию, Германию, Францию, Россию и Китай присоединиться к США, отказавшись от подписанного с Ираном в 2015 году ядерного соглашения, и работать вместе для достижения соглашения с Тегераном, которое сделает мир на Ближнем Востоке более безопасным. Обращаюсь к народу и руководству Ирана, глава Белого дома подчеркнул, что США желают этой стране процветания и гармоничных отношений со всеми странами мира. «Соединённые Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», - сказал Трамп. Комментируя действия Ирана, он напомнил, что граждане Соединённых Штатов в результате обстрела не пострадали, а военным объектам был нанесён минимальный ущерб. Говоря о ликвидации Сулеймани, глава Белого дома вновь назвал его террористом, которого «очень давно надо было ликвидировать». Ракетный удар по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля Тегеран нанёс в ночь на 8 января.