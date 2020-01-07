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Политика

KOICA выводит своих сотрудников из Багдада

Write: 2020-01-09 10:37:41Update: 2020-01-09 11:22:43

KOICA выводит своих сотрудников из Багдада

Photo : YONHAP News

Поскольку конфликт между США и Ираном привёл к обострению ситуации на Ближнем Востоке, Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) выводит своих сотрудников из Багдада. Соответствующее уведомление было направлено в багдадское представительство 6 января. Рассматривается также вопрос о выводе сотрудников агентства из Эрбиля. В случае ухудшения ситуации аналогичные меры будут приняты в отношении сотрудников KOICA в соседних странах. 
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