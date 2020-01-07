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Корея: Юг-Север

В Пхеньяне считают, что Сеул ведёт межкорейские отношения к катастрофе

Write: 2020-01-09 10:52:23Update: 2020-01-09 11:17:15

В Пхеньяне считают, что Сеул ведёт межкорейские отношения к катастрофе

Photo : YONHAP News

Сеул ведёт межкорейские отношения к катастрофе, поддерживая американскую враждебную политику. Об этом заявил заместитель председателя Социал-демократической партии Кореи Ли Гым Чхоль в интервью пропагандистскому телеканалу «Уриминчжоккири». Он потребовал от Сеула прекратить проведение совместных с США военных учений в качестве первого шага к прекращению «паранойи», которая выражается в неоднократных заявлениях Сеула о возможных северокорейских провокациях, что «вызывает насмешки у людей во всём мире». Он назвал данные заявления «схемой обмана», направленной на то, чтобы избежать ответственности за серьёзный провал в межкорейских отношениях.   Заявление представителя Пхеньяна прозвучало на следующий день после того, как президент РК Мун Чжэ Ин пригласил северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул и подтвердил приверженность реализации межкорейских проектов. 
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