Photo : YONHAP News

Сеул ведёт межкорейские отношения к катастрофе, поддерживая американскую враждебную политику. Об этом заявил заместитель председателя Социал-демократической партии Кореи Ли Гым Чхоль в интервью пропагандистскому телеканалу «Уриминчжоккири». Он потребовал от Сеула прекратить проведение совместных с США военных учений в качестве первого шага к прекращению «паранойи», которая выражается в неоднократных заявлениях Сеула о возможных северокорейских провокациях, что «вызывает насмешки у людей во всём мире». Он назвал данные заявления «схемой обмана», направленной на то, чтобы избежать ответственности за серьёзный провал в межкорейских отношениях. Заявление представителя Пхеньяна прозвучало на следующий день после того, как президент РК Мун Чжэ Ин пригласил северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул и подтвердил приверженность реализации межкорейских проектов.