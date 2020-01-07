В результате катастрофы украинского пассажирского самолёта погибли 176 человек

Photo : YONHAP News

В результате катастрофы самолёта Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» погибли 176 человек. Самолёт, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, упал рано утром 6 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По информации МИД Украины, среди погибших граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. В Киеве создана комиссия по расследованию причин катастрофы, официальные версии пока не оглашают. Руководство авиакомпании утверждает, что самолёт был полностью исправен, а вероятность ошибки в действиях экипажа минимальная. Между тем, как сообщило агентство Reuters, западные разведывательные службы считают именно техническую неисправность вероятной причиной катастрофы. В частности, имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолёта. Правительства ряда стран рекомендовали своим авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.