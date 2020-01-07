В РК увеличен бюджет на развитие оборонного потенциала

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В этом году правительство РК выделит на исследования в целях наращивания потенциала оборонной промышленности 727 млрд 800 млн вон или 628 млн долларов. Об этом сообщил в среду министр обороны РК Чон Гён Ду, отметив, что бюджет развития оборонной промышленности увеличен на 69,3% по сравнению с прошлым годом. По его словам, правительство намерено оказать поддержку в изменении структуры оборонной промышленности в сторону экспортной направленности, а также в создания рабочих мест путём развития производства запчастей и расходных материалов оборонного назначения внутри страны.