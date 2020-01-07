Фильм «Холодное сердце-2» вышел в РК на второе место по количеству просмотров

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В южнокорейском кинопрокате американский анимационный фильм «Холодное сердце-2» вышел на второе место по количеству просмотров, обойдя «Аватар». Как сообщается в Корейском комитете развития кинематографии, по состоянию на 8 января его посмотрели 13 млн 627 тыс. 118 человек. Показатель фильма «Аватар» составляет 13 млн 486 тыс. человек. В рейтинге веб-сайта Box Office, отслеживающего кассовые сборы, картина на шестом месте. Сборы фильма в Северной Америке составили 451,4 млн долларов, в мире - 1 млрд 300 млн долларов.