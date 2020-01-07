Представители РК, США и Японии обсудили северокорейские проблемы

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Ведущие советники глав РК, США и Японии по вопросам национальной безопасности обсудили ситуацию в Северной Корее. Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён встретился в среду в Вашингтоне со своими американским и японским коллегами Робертом О'Брайеном и Сигэру Китамурой на фоне угроз Пхеньяна предпринять некие «шокирующие действия» и продемонстрировать «новое стратегическое оружие» в связи с тем, что переговоры по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик. О подробностях встречи не сообщается. Чон Ый Ён и Роберт О'Брайен провели также двусторонние переговоры.