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Политика

Представители РК, США и Японии обсудили северокорейские проблемы

Write: 2020-01-09 12:57:35Update: 2020-01-09 12:58:55

Представители РК, США и Японии обсудили северокорейские проблемы

Photo : YONHAP News

Ведущие советники глав РК, США и Японии по вопросам национальной безопасности обсудили ситуацию в Северной Корее. Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён встретился в среду в Вашингтоне  со своими американским и японским коллегами  Робертом О'Брайеном и Сигэру Китамурой на фоне угроз Пхеньяна предпринять некие «шокирующие действия» и продемонстрировать «новое стратегическое оружие» в связи с тем, что переговоры по денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном зашли в тупик. О подробностях встречи не сообщается. Чон Ый Ён и Роберт О'Брайен провели также двусторонние переговоры. 
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