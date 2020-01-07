С территории площадью 7.700 гектаров снят статус охраняемых зон военных объектов

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Президент РК обозначил ключевые направления государственной политики на 2020 год
2020-01-07
Write: 2020-01-09 13:28:12 / Update: 2020-01-09 18:47:22
Photo : YONHAP News
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-07
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