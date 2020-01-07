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В Корее

С территории площадью 7.700 гектаров снят статус охраняемых зон военных объектов

Write: 2020-01-09 13:28:12Update: 2020-01-09 18:47:22

Photo : YONHAP News

Правительство и правящая Демократическая партия Тобуро договорились в четверг снять статус охраняемых зон военных объектов с территорий общей площадью 7.700 гектаров. 79% таких территорий расположено в провинции Канвондо, 19% - в провинции Кёнгидо, а остальные – в городе Инчхоне, а также в районах городов Чхунчжу провинции Чхучхон-Пукто и Чхонвона провинции Кёнсан-Намдо. По мнению депутатов, передача бывших охраняемых зон в хозяйственный оборот станет стимулом для развития местной экономики. 
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