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8 января в РК зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. 36-летняя китайская гражданка, прибывшая в РК, с 13 по 17 декабря прошлого года находилась в городе Ухань провинции Хубэй. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, пациентка изолирована и находится под наблюдением врачей. Между тем, китайским медикам удалось обнаружить новый штамм коронавируса, вызвавший болезнь, симптомы которой схожи с симптомами пневмонии: лихорадка, отёк горла и кашель. Явных признаков того, что заболевание передаётся от человека к человеку, не выявлено. Предполагается, что заболевшие могли заразиться, контактируя с животными и сырыми морепродуктами. Информации о смертельных исходах нет.