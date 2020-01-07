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Госдепартамент США: Все страны-члены ООН обязаны выполнять резолюции о санкциях

Write: 2020-01-09 14:13:55Update: 2020-01-09 14:15:29

Госдепартамент США: Все страны-члены ООН обязаны выполнять резолюции о санкциях

Photo : YONHAP News

Все страны-члены ООН обязаны выполнять резолюции Совета Безопасности о санкциях, и госдепартамент США ожидает, что они будут продолжать это делать. Как сообщает радиостанция «Голос Америки», об этом заявил в среду представитель госдепартамента США, отвечая на  вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон планы Сеула активизировать  межкорейское сотрудничество. О них сообщил во вторник в своей новогодней речи президент РК Мун Чжэ Ин.  Он добавил, что Вашингтон и Сеул «совместно работают над тем, чтобы санкции ООН были полностью выполнены». Тем самым он подчеркнул, что применение санкций против Севера является приоритетной задачей. 
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