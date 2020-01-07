Корейский институт развития: В РК сохраняется экономический спад

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Корейский институт развития десятый месяц подряд оценивает экономическую ситуацию в стране как спад инвестиционной активности и промышленного производства. Одновременно отмечается увеличение заказов в сферах машиностроения и строительства, а также улучшение индекса экономических настроений. В ноябре прошлого года общий объём промышленного производства вырос на 1,2%, что объясняется ростом показателя в сфере услуг. В обрабатывающей промышленности спад сократился с 2,1 до 0,3%. Отмечается сокращение производства автомобилей и электроники. При этом производство полупроводников выросло на 30,9%. Улучшение ситуации в сферах розничных продаж и услуг обусловило нормализацию потребления. Индекс потребительских настроений превысил 100 пунктов, что говорит о положительной тенденции. Между тем, в ноябре прошлого года инвестиции в производственные мощности снизились на 2,3%, сокращение экспорта составило 5,2%, а импорта - 0,7%.