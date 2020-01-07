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Политика

МИД РК отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке в круглосуточном режиме

Write: 2020-01-09 14:38:45Update: 2020-01-09 17:05:58

МИД РК отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке в круглосуточном режиме

Photo : YONHAP News

Министерство иностранных дел в круглосуточном режиме отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, обострившуюся в связи с ростом напряжённости в отношениях между США и Ираном. Об этом сообщила в четверг глава внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва. Она вновь напомнила о том, что пока нет необходимости эвакуировать южнокорейских граждан из Ирака, поскольку они находятся в районах, которые не являются целями проиранских сил. Тем не менее, разрабатывается план экстренной эвакуации граждан страны из потенциально опасных районов. Министр напомнила, что пока не принято решение о направлении южнокорейских войск в Ормузский пролив. Кан Гён Хва сказала, что скоро встретится с госсекретарём США Майклом Помпео, с которым, вероятно, обсудит этот вопрос. 
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