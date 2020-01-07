Требования к Японии решить проблему сексуального рабства звучат уже 28 лет

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Несмотря на зимний холод, 8 января перед бывшим зданием посольства Японии в Сеуле собрались несколько сот человек, в том числе активисты, студенты и одна из немногих оставшихся в живых жертв сексуального рабства периода Второй мировой войны Ли Юн Су. Они потребовали от Токио искренних извинений и юридической компенсации за злодеяния военного времени. Массовые акции проходят каждую среду вот уже 28 лет. Самая первая состоялась в 1992 году во время визита в Сеул тогдашнего премьер-министра Японии Киити Миядзавы. Митинги отменялись лишь в исключительных случаях - после землетрясения в Кобе в 1995 году и мощного землетрясения и цунами в марте 2011, когда проводились церемонии поминовения жертв стихийных бедствий. За долгие годы акции стали символом мирного гражданского движения против военных преступлений Японии. По оценкам историков, во время Второй мировой войны до 200 тысяч женщин из стран Азии, в том числе из Кореи, были насильно отправлены в полевые бордели японских войск. До наших дней дожили лишь 20 кореянок – жертв военных преступлений Японии.