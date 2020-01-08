Хон Нам Ги: Обострение ситуации на Ближнем Востоке окажет ограниченное влияние на южнокорейскую экономику

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное ростом напряжённости в отношениях между США и Ираном, окажет ограниченное влияние на южнокорейскую экономику. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе состоявшейся в четверг в Национальном собрании встречи с председателем правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чханом и лидером парламентской фракции правящей партии Ли Ин Ёном. Вице-премьер познакомил парламентариев с принимаемыми правительством мерами контроля за безопасностью южнокорейских граждан на Ближнем Востоке и стабильными поставками нефти. Несмотря на ракетное нападение Ирана на американские военные базы в Ираке в среду, фондовая биржа и финансовый рынок в основном оставались стабильными. Правительство уделяет особое внимание безопасности южнокорейских граждан, находящихся в регионе, однако речь об эвакуации не идёт.