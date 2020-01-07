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Из Китая в РК поступает не более 19% микропыли. К такому выводу пришла исследовательская группа под руководством профессора Ким Мун Чжуна из университета в китайском Цзянсу. Учёные изучали влияние Китая на концентрацию микропыли в 16 городах РК в период с 2006 по 2014 год. Весной из Китая поступает 17%, летом - 30%, осенью - 12%, зимой - 21% всей микропыли. Термин микропыль означает частицы размером менее 10 нанометров (РМ 10). Существует также понятие сверхмелкой пыли – менее 2,5 нанометров (РМ 2,5).