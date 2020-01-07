В ноябре в РК зафиксирован самый большой за десять лет дефицит финансового баланса

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В ноябре прошлого года дефицит финансового баланса правительства РК немного сократился. 8 января министерство планирования и финансов представило доклад, в котором говорится, что с января по ноябрь прошлого года общий объём доходов правительства составил 435 трлн 400 млрд вон или 374 млрд 300 млн долларов, а расходов – 443 трлн 300 млрд вон или 381 млрд 200 млн долларов. Таким образом, дефицит составил 7 трлн 900 млрд вон или 6 млрд 800 млн долларов. Это на 3 млрд долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Улучшение показателя объясняется увеличением доходов, связанных с деятельностью фондов, и сокращением расходов. Однако сумма дефицита всё же оказалась самой большой за последние десять лет. В министерстве отметили снижение доходов от налоговых сборов, что связано с увеличением выплат пособий на детей и людей с низкими доходами.