В генеральной прокуратуре РК прошли кадровые перестановки

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Вечером 8 января было объявлено о кадровых перестановках в генеральной прокуратуре РК, и их масштабы оказались шире, чем предполагалось. Изначально требовалось заполнить восемь освободившихся постов уровня прокуроров, однако в конечном итоге перестановки затронули 32 должностях лица: 10 человек повышены в должности, ещё 22 переведены на равноценные должности или понижены. Так, директор департамента по борьбе с коррупцией генеральной прокуратуры РК Хан Дон Хун, который руководил расследованием дела о коррупции в отношении членов семьи бывшего министра юстиции Чо Гука, переведён на должность заместителя прокурора Пусана. Директор департамента публичных расследований Пак Чхан Хо, расследовавший вмешательство администрации президента в выборы, переведён в прокуратуру провинции Чечжу. Прокурор Сеульского центрального округа Пэ Сон Бом назначен директором Института переподготовки кадров юстиции.