Представитель администрации президента РК встретился с президентом США

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён встретился 8 января в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома отметил, что РК и Япония являются самыми близкими союзниками США в Индо-Тихоокеанском регионе. Он выразил признательность за «поддержку и глубокую дружбу» с США. Встреча была незапланированной. Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп встретился также с руководителем японской разведывательной службы Сигеру Китамурой. Встреча состоялась после того, как Вашингтон попросил Сеул направить войска для участия в военной операции в Ормузском проливе под руководством США. Помимо этого, на странице Совета национальной безопасности США в Twitter появилось сообщение о том, что помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен провёл встречу с Чон Ый Ёном и Сигеру Китамурой, обсудив ситуацию вокруг КНДР и Ирана, а также тему трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности.