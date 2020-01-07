Чон Ый Ён и Стивен Бигэн обсудили ситуацию вокруг КНДР

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В среду в Вашингтоне начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн обсудили вопросы тесного сотрудничества в решении северокорейских проблем. Об этом сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус. По её словам, стороны обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии в наблюдении за ситуацией на Ближнем Востоке и в мире в целом. Они подчеркнули крепость двустороннего союза, а подтвердив решимость продолжать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.