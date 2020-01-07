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В мире

Чон Ый Ён и Стивен Бигэн обсудили ситуацию вокруг КНДР

Write: 2020-01-10 11:02:00Update: 2020-01-10 11:21:13

Чон Ый Ён и Стивен Бигэн обсудили ситуацию вокруг КНДР

Photo : YONHAP News

В среду в Вашингтоне начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн обсудили вопросы тесного сотрудничества в решении северокорейских проблем. Об этом сообщила представитель госдепартамента США Морган Ортагус. По её словам, стороны обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии в наблюдении за ситуацией на Ближнем Востоке и в мире в целом. Они подчеркнули крепость двустороннего союза, а подтвердив решимость продолжать  сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. 
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