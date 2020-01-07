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Политика

Национальное собрание РК утвердило 198 законопроектов

Write: 2020-01-10 11:14:53Update: 2020-01-10 11:19:24

Национальное собрание РК утвердило 198 законопроектов

Photo : YONHAP News

На состоявшемся 9 января пленарном заседании Национального собрания были одобрены 198 законопроектов. Представители крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея не участвовали  в голосовании. Были одобрены, в частности, три законопроекта о личных данных, в соответствии с которыми информация о конкретных лицах, не указывающая на личность человека, может быть применена в статистических или исследовательских целях без их предварительного согласия. Помимо этого, утверждены законопроекты об увеличении  пенсионных пособий для уязвимых групп населения, поддержке молодёжи, мелких торговцев и фермеров, развитии водородной энергетики. Заседание завершилось после вынесения на рассмотрение проекта поправок в уголовно-процессуальное законодательство с тем, чтобы перераспределить следственные полномочия между полицией и прокуратурой. Законопроект будет рассмотрен в ходе следующего пленарного заседания 13 января. 
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