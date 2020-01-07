Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Глава МИД РК и госсекретарь США встретятся 14 января в Сан-Франциско

Write: 2020-01-10 11:52:56Update: 2020-01-10 17:37:27

Глава МИД РК и госсекретарь США встретятся 14 января в Сан-Франциско

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Ген Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 14 января в Сан-Франциско вопросы урегулирования северокорейских проблем, двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Ким Ин Чхоль. Он добавил, что встреча будет способствовать укреплению альянса между РК и США, а также активизации сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. Ожидается, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также прибудет в Сан-Франциско, где проведёт двусторонние и трёхсторонние встречи со своими американским и южнокорейским коллегами. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >