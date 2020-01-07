Глава МИД РК и госсекретарь США встретятся 14 января в Сан-Франциско

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Министр иностранных дел РК Кан Ген Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудят 14 января в Сан-Франциско вопросы урегулирования северокорейских проблем, двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Ким Ин Чхоль. Он добавил, что встреча будет способствовать укреплению альянса между РК и США, а также активизации сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. Ожидается, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также прибудет в Сан-Франциско, где проведёт двусторонние и трёхсторонние встречи со своими американским и южнокорейским коллегами.