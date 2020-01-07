Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 47%

Photo : YONHAP News

После новогодней речи президента РУ Мун Чжэ Ина в которой он предложил активизировать межкорейский диалог и объявил войну спекуляции с недвижимостью, его рейтинг составил 47%. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса тысячи взрослых корейцев, проведённого с 7 по 9 января агентством Gallup Korea. На третьей неделе декабря прошлого года рейтинг главы государства был на 3% ниже. Не одобряют политику главы государства 43% опрошенных. Уровень доверия к правящей Демократической партии Тобуро также вырос на 3%, составив 40%. При этом ведущая оппозиционная партия Свободная Корея ухудшила свои показатели на 3% до 40%. Что касается кандидата на пост премьер-министра Чон Сэ Гюна, то 42% опрошенных считают его подходящим для этой должности. 25% респондентов придерживаются противоположного мнения, 33% воздержались от оценки. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.