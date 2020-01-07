Международный аэропорт Инчхон побил рекорд по числу обслуженных пассажиров

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В прошлом году услугами Международного аэропорта Инчхон воспользовалось рекордное количество пассажиров – 71 млн 169 тыс. человек, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, аэропорт может второй год подряд занять пятое место в мире по потоку пассажиров. Рост пассажирского потока фиксируется по всем направлениям, за исключением рейсов в Японию. Грузоперевозки сократились на 6,4%, составив 2 млн 760 тыс. тонн. Несмотря на спад, аэропорт, скорее всего, сохранит третье место в мире по этому критерию.