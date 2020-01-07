Объём непогашенных гособлигаций вырос в РК на 44 млрд долларов

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В прошлом году общая сумма выпущенных южнокорейским правительством, но непогашенных государственных займов или гособлигаций, составила 51 трлн 600 млрд вон или 44 млрд 486 млн долларов. Об этом сообщили 10 января в корпорации Koscom. Таким образом, накопленный объём таких облигаций, представляющих собой часть госдолга, составил 1 квадриллион 20 трлн 40 млрд вон или 880 млрд долларов. Превышение отметки в 1 квадриллион вон по состоянию на конец года фиксируется впервые. Объём выпуска вышеуказанных займов сокращался в течение трёх лет подряд с 2015 по 2018 год. Но в прошлом году отмечен значительный рост. Объём погашенных облигаций оказался больше, чем в период с 2016 по 2018 год. Но значительно вырос и выпуск госзаймов.