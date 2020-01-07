Федерация корейских профсоюзов обвиняет правительство в бездеятельности по ратификации конвенций МОТ

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Усилия правительства РК по ратификации основных конвенций Международной организации труда (МОТ) были недостаточными. Такое мнение Федерация корейских профсоюзов направила панели арбитров, сформированной в рамках процедуры разрешения торговых споров между РК и ЕС. Панель приступила к работе в конце прошлого года. Её цель состоит в выявлении фактов нарушений южнокорейской стороной правил соглашения между РК и ЕС, согласно которым южнокорейское правительство обязалось ратифицировать конвенции МОТ. В федерации отметили, что правительство не прилагало усилий для обсуждения проекта ратификации в парламенте. Указывается также, что проект может быть упразднён в связи с завершением работы Национального собрания 20-го созыва.