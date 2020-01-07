Мун Чжон Ин: КНДР и США должны избрать более гибкий подход к диалогу

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КНДР и США должны избрать более гибкий подход к диалогу. Об этом помощник президента РК по вопросам воссоединения, внешней политики и безопасности Мун Чжон Ин написал в статье, опубликованной 10 января в газете Korea Times. Он отметил, что сохранение застоя в переговорном процессе создаёт угрозу, которая может привести Ким Чон Ына к более сильному кризису, чем в 90-х годах. Мун Чжон Ин подчеркнул, что Северу следует смягчить позицию о нежелании идти на диалог, если США полностью не отменят свою враждебную политику. По его мнению, Пхеньян должен сесть за стол переговоров с Вашингтоном для более конкретного обсуждения. Мун Чжон Ин при этом сказал, что президент США Дональд Трамп и первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн являются для КНДР надеждой, и Пхеньян не должен упустить шанс. Одновременно Мун Чжон Ин затронул позицию США. Он заявил, что стратегия администрации Трампа о возможности предоставления поблажек Северу только в обмен на первоочередную полную денуклеаризацию не работает. Поэтому следует применить более гибкий подход.