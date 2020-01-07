РК и ОАЭ обсудят сотрудничество в энергетической безопасности

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В ситуации нарастания напряжённости между США и Ираном южнокорейское правительство обсуждает с руководством Объединённых Арабских Эмиратов вопросы энергетической безопасности. В министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщили о планах принять участие в Х сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), которая пройдёт с 11 по 13 января в Абу-Даби, а также в церемонии начала Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW). В ходе визите в ОАЭ южнокорейская делегация встретится с представителями правительства, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и возможности сотрудничества в сфере нефтяных запасов. Кроме того, планируется встреча с южнокорейскими энергетическими компаниями, работающими в ОАЭ, чтобы ознакомиться с планом действий на случай резких изменений политической ситуации в регионе.