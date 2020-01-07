Общественные организации РК против отправки контингента в Ормузский пролив

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Южнокорейские общественные организации выступают против возможной отправки военных в Ормузский пролив в составе международной коалиции, возглавляемой США. 10 января представители 107 организаций провели пресс-конференцию на площади Кванхвамун. Они подчеркнули недопустимость этого шага в ситуации усиления напряжённости между США и Ираном. Было указано, что ликвидация иранского военного лидера Кассема Солеймани является явным нарушением международного права и суверенитета Ирака. Подчёркивается, что ответственность за усугубление ситуации на Ближнем Востоке полностью лежит на США, и у Сеула нет причин поддерживать Вашингтон, участвуя в военных действиях, инициируемых американской стороной. Участники пресс-конференции также отметили неприемлемость давления на южнокорейское правительство, упомянув заявление американского посла в РК Гарри Харриса, в котором он выразил надежду на отправку в Ормузский пролив южнокорейских вооружённых сил.