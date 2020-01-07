В прошлом году чистый приток иностранных инвестиций на рынок ценных бумаг РК составил 10 млрд долларов

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В прошлом году объём чистого притока иностранных инвестиций на южнокорейский рынок облигаций и акций составил 10 млрд 160 млн долларов. Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, это почти на 2 млрд долларов больше, чем в 2018 году, но практически вдвое меньше, чем в 2017 году. Инвестиции в основном сосредоточены на облигациях - 8 млрд 100 млн долларов. Это связано с прогнозами о снижении учётной ставки, что повлечёт за собой повышение стоимости облигаций. Таким образом, на рынке акций чистый приток составил лишь 2 млрд долларов.