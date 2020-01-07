В РК расширена пенсионная поддержка людей с низким уровнем дохода

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Количество получателей повышенной социальной пенсии в размере 300 тыс. вон или 280 долларов увеличится с января до 3 млн 250 тыс. человек. Это связано с одобрением в Национальном собрании поправок в закон о пенсиях, согласно которым категория получателей данной повышенной суммы выплат расширяется от 20% до 40% пенсионеров с минимальным доходом. Таким образом, у 1 млн 625 тыс. пенсионеров размер выплат будет увеличен с 250 до 300 тыс. вон. Кроме того, увеличено количество получателей среди инвалидов. Согласно принятым поправкам, до 2024 года сохраняются пенсионные льготы для 360 тыс. граждан, работающих в сфере сельского хозяйства и рыболовства.