Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

В РК расширена пенсионная поддержка людей с низким уровнем дохода

Write: 2020-01-10 15:28:51Update: 2020-01-10 15:44:56

В РК расширена пенсионная поддержка людей с низким уровнем дохода

Photo : YONHAP News

Количество получателей повышенной социальной пенсии в размере 300 тыс. вон или 280 долларов увеличится с января до 3 млн 250 тыс. человек. Это связано с одобрением в Национальном собрании поправок в закон о пенсиях, согласно которым категория получателей данной повышенной суммы выплат расширяется от 20% до 40% пенсионеров с минимальным доходом. Таким образом, у 1 млн 625 тыс. пенсионеров размер выплат будет увеличен с 250 до 300 тыс. вон. Кроме того, увеличено количество получателей среди инвалидов. Согласно принятым поправкам, до 2024 года сохраняются пенсионные льготы для 360 тыс. граждан, работающих в сфере сельского хозяйства и рыболовства. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >