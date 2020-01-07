В РК растёт число заболевших гриппом

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За последние два месяца в РК наблюдается постоянный рост количества пациентов с симптомами гриппа. Об этом сообщили10 января в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. С 29 декабря по 4 января показатель уровень заболеваемости составил 49,1 пациента на тысячу человек населения. Это в семь раз больше, чем за период с 3 по 9 ноября, когда были зарегистрированы 7 больных на тысячу человек населения, при котором объявляется предупреждение о возможной эпидемии. Наибольшая доля больных с симптомами гриппа приходится на детей в возрасте от 7 до 12 лет.