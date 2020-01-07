10 января в РК зафиксирована высокая концентрация микропыли

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В пятницу в центральных районах РК зафиксирована высокая концентрация микропыли в воздухе. В столичном регионе, провинциях Канвондо и Чхунчхон-Пукто, а также в городах Сэчжоне и Тэгу показатель на ''плохом'' уровне, в остальных районах на обычном. В субботу ожидается пасмурная погода. На острове Чечжудо прогнозируется дождь и снег. Снег может пойти также в некоторых местах в центральной части. Утром 11 января температура воздуха составит -1°С. На остальной территории страны показатель будет держаться в диапазоне от -7°С до +2°С. Днём температура в столице составит + 4°С, в других регионах от +3°С до +10°С.