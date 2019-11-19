КНДР не намерена возвращаться к переговорам с США в прежнем формате

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«Неплохие» отношения лидеров США и КНДР не означают возврата к диалогу. Северокорейская сторона пойдёт своим путём, и переговоров о снятии части санкций в обмен на полную денуклеаризацию больше не будет. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, опубликованном 11 января агентством ЦТАК. В нём официальный Пхеньян прокомментировал поздравление президента США Дональда Трампа северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну по случаю дня рождения. Ранее Пхеньян подтвердил получение данного поздравления. Оно было передано через начальника управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна. Назвав действия Сеула «легкомысленными», Ким Ге Гван сказал, что Южная Корея не оставляет надежд на посредническую роль в диалоге между КНДР и США. «Южнокорейским властям не следует тешить себя несбыточными мечтами о том, что КНДР вернётся к диалогу из благодарности за поздравление с днём рождения», - подчеркнул советник МИД КНДР.