В 2024 году РК проведёт Зимние юношеские Олимпийские игры

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РК стала первой азиатской страной, получившей право на проведение Зимних юношеских Олимпийских игр. Соответствующее решение принято 10 января на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне. Игры будут проходить в 2024 году в провинции Канвондо. На проведение Игр претендовали также Россия и Болгария. За то, чтобы отдать право на проведение юношеских Олимпийских игр РК, проголосовали 79 делегатов, против голосовали двое, один воздержался. Соревнования будут проходить с 19 января по 2 февраля 2024 года в районе городов Пхёнчхана и Каннына. В них примут участие около 2.600 спортсменов из 70 стран. Южнокорейская делегация на сессии МОК во главе с министром культуры, спорта и туризма Пак Ян У выразила желание провести юношескую Олимпиаду совместно с КНДР. О такой возможности в декабре прошлого года говорил президент МОК Томас Бах.