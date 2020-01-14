Возраст более чем 8 млн южнокорейцев превысил 65 лет

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По состоянию на конец прошлого года, население РК составило 51 млн 849 тыс. 861 человек, что на 23.802 человека больше, чем в предыдущем году. 50,1% всего населения составляют женщины, около трети населения относятся к возрастной категории от 40 до 59 лет. Между тем, количество населения в возрасте старше 65 лет выросло на 376 тыс. человек, впервые превысив 8 млн человек. Это говорит об ускорении процесса старения общества. По приросту населения на первом месте провинция Кёнгидо, где количество жителей выросло на 162 тыс. человек. В Сеуле отмечен спад на 36 тыс. человек. Средний возраст населения составил 42,6 года. Самым «молодым» оказался город Сэчжон – 36,9 года. Показатель ниже среднего зафиксирован в провинции Кёнгидо и семи крупных городах, в том числе, в Ульсане и Тэчжоне