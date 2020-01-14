Поток китайских туристов в РК восстанавливается

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В Китае готовятся к Новому году по лунному календарю или Празднику весны. В праздничные выходные многие китайцы отправляются в зарубежные путешествия, в том числе в РК. Национальная организация туризма Кореи на основании анализа предзаказов авиабилетов сделала вывод, что в период праздника РК посетят примерно 130 тыс. китайских туристов. Исследование, проведённое крупнейшим китайским поисковиком Baidu, показало, что РК вошла в тройку самых востребованных среди китайцев туристических мест наряду с Бангкоком и Токио. В прошлом году РК посетили более 6 млн китайцев, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Частные поездки китайцев вернулись к уровню до введения Пекином мер давления на туристическую отрасль РК. Ожидается, что ситуация улучшится ещё больше после визита в РК председателя КНР Си Цзиньпина, который, как предполагается, состоится в марте-апреле.