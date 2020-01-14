Сеул призвал Пхеньян уважать друг друга и воздерживаться от оскорбительных высказываний

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Сеул настоятельно призывает Пхеньян уважать друг друга и воздерживаться от оскорбительных высказываний. Об этом заявил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин в ответ на просьбу прокомментировать заявление советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, в котором он в издевательском тоне сказал об усилиях Сеула помочь возобновлению переговоров о денуклеаризации. Представитель министерства по делам воссоединения напомнил о наличии определённых правил в целях развития межкорейских отношений и мира на Корейском полуострове. В некоторых кругах считают, что заявление Ким Ге Гвана, по сути, является отказом Севера принять предложение о межкорейском сотрудничестве, которое президент РК Мун Чжэ Ин озвучил в новогоднем обращении.