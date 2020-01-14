Делегация РК отправилась в США на переговоры о распределении совместных оборонных расходов

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13 января южнокорейская делегация отправилась в США для участия в первом в наступившем году обсуждении вопроса о распределении совместных оборонных расходов. Рабочие переговоры будут проходить 14-15 января в Вашингтоне. Перед вылетом в США глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо заявил журналистам, что сторонам удалось достичь определённого прогресса. Хотя разногласия всё ещё сохраняются, южнокорейская сторона приложит усилия для скорейшего достижения договорённости. Напомним, что США требуют значительного повышения южнокорейской доли в совместных оборонных расходах, включающих содержание американского военного контингента. При этом в Сеуле считают недопустимым выход за рамки прежних соглашений по этому вопросу. Чон Ын Бо в очередной раз отметил необходимость учитывать южнокорейский вклад в укрепление двустороннего союза, включая закупку американского оружия.