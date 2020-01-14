Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Делегация РК отправилась в США на переговоры о распределении совместных оборонных расходов

Write: 2020-01-13 15:09:36Update: 2020-01-13 18:47:53

Photo : YONHAP News

13 января южнокорейская делегация отправилась в США для участия в первом в наступившем году обсуждении вопроса о распределении совместных оборонных расходов. Рабочие переговоры будут проходить 14-15 января в Вашингтоне. Перед вылетом в США глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо заявил журналистам, что сторонам удалось достичь определённого прогресса. Хотя разногласия всё ещё сохраняются, южнокорейская сторона приложит усилия для скорейшего достижения договорённости. Напомним, что США требуют значительного повышения южнокорейской доли в совместных оборонных расходах, включающих содержание американского военного контингента. При этом в Сеуле считают недопустимым выход за рамки прежних соглашений по этому вопросу. Чон Ын Бо в очередной раз отметил необходимость учитывать южнокорейский вклад в укрепление двустороннего союза, включая закупку американского оружия. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >