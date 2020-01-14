В РК выявлены неструктурные белки вируса ящура

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В провинции Кёнгидо и городе Инчхоне обнаружены неструктурные белки вируса ящура. Они появляются в теле животного в течение десяти дней после заражения вирусом ящура. Данный вирус выявлен в конце прошлого года на свиноферме в городе Тондучхоне провинции Кёнгидо. В этом году он обнаружен в пяти животноводческих хозяйствах. В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства начали мероприятия по предотвращению распространения вируса. В уезде Канхва-гун города Инчхона и в городе Кимпхо к 23 января будет завершена вакцинация 39 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота. Вводится строгий контроль за движением транспорта, перевозящего корм и скот. Решено установить контрольно-пропускные пункты на дорогах между провинцией Кёнгидо и вышеуказанным уездом. В 14 городах и уездах, граничащих с местами выявления вируса, будет проводиться дезинфекция транспорта. Все животноводческие фермы пройдут проверку на вакцинацию.