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Через год после начала реализации политики активизации водородной экономики правительство РК объявило результаты работы в этом направлении. Так, в министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщили, что РК заняла первое место в мире по продажам водородных автомобилей. Внутри страны продано более 5 тыс. таких автомобилей. В прошлом году в рамках данной политики правительство обозначило шесть задач и выделило около 330 млн долларов на их реализацию и разработку ключевых технологий. С января по октябрь прошлого года компания Hyudai Motor продала 3.666 водородных автомобилей. Это 60% от общих мировых продаж. Показатель ближайшего конкурента Toyota составил 2.174 автомобиля, Honda – 286. Накопленный объём южнокорейского экспорта в этом секторе превысил отметку в 1.700 машин. Сейчас в стране работают 34 водородные заправки. В Японии их насчитывается 112, в Германии – 82, в США 70. Правительство намерено продолжать работу по увеличению производства и продаж водородных автомобилей, а также по созданию заправочных станций.