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13 января Национальное собрание РК одобрило ряд важных законопроектов, среди которых поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и в Закон о прокуратуре, которые регулируют следственные полномочия полиции и прокуратуры. Также одобрены три законопроекта, касающиеся дошкольных воспитательных учреждений. Эти и другие одобренные законопроекты, которых в общей сложности восемь, рассматривались в ускоренном порядке, поэтому вся процедура заняла полтора часа. При этом рассмотрение проходило в отсутствие депутатов от крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея. Депутаты приняли законопроект, согласно которому отменяется руководящая роль прокуратуры в следственных мероприятиях. Полиция получила полномочия по проведению первичного расследования и принятию окончательных решений по итогам следствия. Поправки в закон о деятельности дошкольных воспитательных учреждений обязали соответствующие объекты использовать государственную систему бухгалтерского учёта. Также они подразумевают наказание в виде лишения свободы до двух лет за использование средств бюджета таких учреждений в личных целях. Усиливается также контроль за питанием детей. Партия Свободная Корея выразила протест против вышеуказанных поправок.